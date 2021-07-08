В Московском районе отреставрируют светомузыкальный фонтан

В Петербурге до конца этого года восстановят фонтан на площади перед зданием Российской национальной библиотеки. Работы проведет ГУП «Водоканал».

"Для создания нового и оригинального архитектурного объекты была разработана уникальная концепция. Сейчас фонтан состоит из бетонных чаш с гранитной облицовкой, в которых установлены шесть вазонов с насадками. Вокруг фонтана площадью более 1200 квадратных метров расположена пешеходная зона", - сообщили в компании.

Управлять фонтаном будут с пульта оператора благодаря специальной программе, которая позволит обеспечить слаженную работу света, музыки и воды.

Реставрационные работы начнутся уже в июле.