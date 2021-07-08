Станцию "Чернышевская" закроют на вход и выход

"Чернышевская" на один день изменит режим работы, чтобы исследовать характер и размеры внутренних ветровых нагрузок на витражные конструкции. Зимой они были выдавлены потоком воздуха.

"В связи с этим 10 июля с 21:00 до окончания движения поездов станция закроется для входа и выхода, поезда будут проследовать станцию без остановки", — сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.