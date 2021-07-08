В Петербурге проверят трубы перед отопительным сезоном

Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут по графику в 13 районах Петербурга и Ленобласти с 13 июля по 10 августа. Специалисты проверят более 1800 километров сетей.

Специалисты «Теплосети» проверят: с 13 июля — в Кировском, с 14 июля — в Кировском и Адмиралтейском, с 15 июля— в Центральном, с 21 июля — в Московском и Фрунзенском районах, с 22 июля — в Невском, с 23 июля — во Фрунзенском, с 28 и 29 июля — в Василеостровском, с 3 августа — в Невском и Центральном районах, а с 4 и 5 августа — в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах. Процедуру также проведут с 10 августа в деревне Новое Девяткино в Ленобласти.

Гидравлические испытания необходимы для подготовки труб к отопительному сезону. Это позволит заблаговременно выявить проблемы и устранить их до наступления холодов.