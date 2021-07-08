В Петербурге очередь за вакцинацией закончилась потасовкой

Жители Петербурга устроили потасовку в очереди за вакциной от коронавируса в ТЦ "Жемчужная плаза" в Красносельском районе. Конфликт произошел между двумя мужчинами.

Причиной выяснения отношений стало поведение одного из мужчин, который решил пролезть без очереди. По словам очевидцев, на вакцинацию нельзя записаться, а в ТЦ привозят всего 60-70 вакцин, в то время как желающих намного больше.

Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая едва не закончилась дракой.