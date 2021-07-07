В зеленых зонах Петербурга предложили разрешить готовить шашлык

На заседание петербургского парламента оживленную дискуссию вызвал вопрос о приготовлении шашлыка. Несмотря на то, что в городе есть 42 специальные площадки, депутаты предлагают разрешить жарить шашлык в зеленых зонах.

Инициативу поддержали в первом чтении депутаты ЗакСобрания в среду, 7 июля. Как известно, разводить костры в парках запрещено. За это можно получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

"Есть мемориальные парки, парки в центре города, но парки в спальных районах — там вполне можно подумать, где с учетом интересов жителей можно оборудовать такие места. Надо сделать так, чтобы людям было удобно. Я думаю, в этом году нет шансов успеть, потому что в случае принятия данного закона необходимо вводить изменения в подзаконные акты, в правила использования зеленых насаждений на уровне правительства города, и далее комитет по благоустройству должен на территории парков такие зоны оборудовать", — заявил депутат Законодательного собрания Алексей Макаров.

Депутаты намерены выделить места для площадок в городе, где жители смогут приготовить шашлык. На разработку поправок выделен месяц.