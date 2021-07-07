На первую линию петербургского метрополитена спустили новый состав

Как сообщает "МК", на "красную" линию петербургского метро вывели новый современный состав, состоящий из восьми вагонов.

Первый и последний вагоны приспособили для перевозки маломобильных пассажиров. В каждом разместили электронные табло и экраны, на которых отображается информация о маршруте следования. Поезд сделали высоко энергоэффективным, что позволит экономить до 30% электричества.

По сообщению Комитета на транспорту, это была предпоследняя поставка современных вагонов для первой линии. Последний состав спустят в ноябре этого года.