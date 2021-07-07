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В Петербурге назвали улицы, на которых ограничат движение

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© Фото: Baltphoto

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Из-за строительства транспортной развязки будет ограничено или частично перекрыто движение по Дунайскому проспекту.

В Петербурге с 10 июля 2021 года по 6 июля 2022 года будет проводиться строительство транспортной развязки. Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, в связи с этим ограничат движение транспорта по Дунайскому проспекту на участке от Среднерогатской улицы до улицы Ленсовета. Работы ведет АО «ПО «Возрождение».

Ограничения введут:

  • 10 и 11 июля — на перекрестках Дунайского проспекта с Московским шоссе и улицы Ленсовета с Московским шоссе.
  • 10 июля — на Дунайском проспекте у Среднерогатской улицы.
  • 11 июля с 11:31 до 23:59 — на Московском шоссе у Звёздной улицы.
  • 11 июня — на Дунайском проспекте от Среднерогатской улицы до Московского шоссе.
  • 11 июля с 0:00 до 17:59 — на Дунайском проспекте от Московского шоссе до улицы Ленсовета.
  • с 12 июля 2021 года до 6 июля 2022 года — на Дунайском проспекте от Среднерогатской улицы до Московского шоссе и у площади Академика Пашина.

Также с 11 по 28 июля ограничат движение транспорта по Английской набережной у дома 67. Работы выполнит ООО «СтОИК».

С 11 июля по 15 октября ООО «Модуль» установит пешеходную галерею и фасадные леса по адресу пл. Труда, д. 4, в связи с этим ограничат движение транспорта около Николаевского дворца как по Галерной улице, так и по Замятину переулку и Конногвардейскому бульвару. 

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