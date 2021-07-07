Участок трассы от Петербурга до Новгородской области разогнали до 130 километров в час

В пресс-служба «Автодора» сообщила, что на участке платной дороги между Петербургом и Новгородской областью с 546-го по 680-й километры максимально разрешенную скорость подняли до 130 километров в час. Теперь легковые автомобили смогут проехать с этой скорость 571 километр трассы "Нева".

Об изменении скоростного режима на «М-11» "Нева" автомобилистов информируют с помощью табло переменной информации и дорожных знаков.

"Автодора" планирует постепенно увеличивать скоростной лимит и на других участках дорог, находящийся в их ведении. На сегодняшний день повышенный скоростной лимит уже внедрен более чем на 1000 километров дорог компании.



