На станции "Зенит" изменили график работы для пассажиров

В Петербурге принято решение перевести станцию "Зенит" в облегченный режим работы.

По сообщению пресс-службы городского метрополитена, вестибюль № 1 будет открыт только в дни проведения массовых мероприятий. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль № 2 ежедневно с 05:41 до 00:38. Время закрытия для выхода — 01:05.

В июле 2020 года было одобрено переименование станции "Новокрестовская" в "Зенит". Ее закрыли на переоформление и ремонт. Обновленные вестибюли открыли в июне 2021 года перед чемпионатом Европы по футболу.