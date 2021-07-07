СК Петербурга возбудил уголовное дело о халатности чиновников

СК в Петербурге возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, которые занимались организацией отдыха детей с инвалидностью. Сотрудники администрации Красносельского района отправили 21 ребёнка-инвалида и 30 их сопровождающих в лагерь «Полярные зори» в Анапе, который не отвечает требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

"В настоящее время проводится ряд обысков, в ходе которых изымается документация, представляющая интерес для следствия, допрашиваются лица имеющие отношение к организации летнего отдыха детей-инвалидов", - заявили в следственном управлении.

Все гости пансионата жалуются на ужасный запах в номерах, грязь и насекомых, которые ползают по всему номеру.

Как сообщают пострадавшие, всех детей с сопровождающими заселили на одну ночь в пансионат «Звездочка». В ближайшее время будет решаться вопрос о переезде отдыхающих в пансионат с хорошими условиями.