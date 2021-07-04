Главный ревматолог Петербурга объяснил, кто не получит медотвод на прививку от COVID

Профессор СЗГМУ им. Мечникова Вадим Мазуров рассказал, какие болезни не являются противопоказанием для вакцинации.

По мнению специалиста, медотвод от вакцинации не выдается, если у человека с ревматическим заболеванием нет высокой активности иммуновоспалительного процесса. Также, если он не получает препараты для подавления иммунитета. В таком случае, прививка пойдет пациенту только на пользу.

Стоит учитывать, что вакцинация не должна проводиться в период обострения болезни или в прогрессирующей стадии.

На данный момент Петербурге обсуждается вопрос о вакцинации людей, страдающих остеоартритом. За последнее время зафиксировано 400 тысяч таких пациентов.