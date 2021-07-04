Петербуржцы жалуются на борщевик

В Петербурге горожане жалуются на сорняк. По сети уже не первый месяц гуляют фото стремительно разрастающегося опасного растения.

Борщевик Сосновского начали замечать в городе еще в июне текущего года. По словам жителей Калининского района, борщевик зацвел вдоль Муринского ручья.

Как сообщает ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора», существует несколько видов борщевика, однако серьезную опасность для человека представляет именно борщевик Сосновского. В некоторых случаях ожоги могут появиться через несколько дней, если на кожу попадут солнечные лучи.

Жалобы от жителей поступают из Красногвардейского района. Сотни кустов разрастаются вблизи жилых домов. На Пискаревском проспекте уже прошла обработка борщевика спецсредством.