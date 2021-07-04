У петербургских краснокнижных ястребов-тетервятников родилось рекордное потомство

У пары краснокнижных ястребов-тетервятников, обитающих на территории одного из петербургских парков растет большое пополнение. У пары родилось четыре птенца – это рекордное потомство для хищных птиц.

"Теперь заботливые родители около месяца будут кормить их поблизости, постепенно обучая самостоятельной охоте. Птенцы первое время будут держаться около гнезда, которое, к слову сказать, имеет внушительные размеры", — сообщил в VK-сообществе "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

По словам орнитолога в кладке у ястребов бывает от двух до четырех яиц. Самцы ястребов прекрасные родители, во время высиживания они яиц кормят самку, а затем помогают заботиться о птенцах.

