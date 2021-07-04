Комитет по транспорту объявил об изменениях в транспортной реформе

Петербург готовится к транспортной реформе, которая начнется с 2022 года. За этот период город нужно будет обеспечить 2801 новыми автобусами, обязанность ляжет на перевозчика. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга объявил о некоторых изменениях, которые должны снизить риски при запуске реформы.

Старт реформы переносится с июля на апрель 2022 года. Специалисты опасаются, что город может столкнуться с проблемой временного дефицита провозной способности в первый период работы новой маршрутной сети, а также перегрузкой производителей техники.

Реформу планируют проводить поэтапно, чтобы минимизировать риски. На первом этапе введут 864 новых автобуса, на втором еще 693, а на третьем – 1244. Таким образом малые перервозчики смогут закупить все автобусы к последнему сроку.