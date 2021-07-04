Согласно сообщению МЧС, воскресенье 4 июля в Петербурге и Ленинградской области днем температура поднимется до +28 градусов. Погода ожидается ясная без осадков. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», скорость ветра восточных направлений будет слабой и не превысит 6-11 метров в секунду. Снижения температуры в регионе не ожидает.
В Петербурге жара по-прежнему держит свои позиции
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Неделя для петербуржцев завершится жарким днем без осадков.
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