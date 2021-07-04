Варшавскую улицу продлят до Обводного канала

В Петербурге губернатор города в ходе рабочего объезда Московского района поручил закончить ремонт Варшавской улицы до 20 октября. Новая четырёхполосная дорога длиной 1,5 километра будет проложена от Малой Митрофаньевской улицы до набережной Обводного канала.

"Продление Варшавской улицы позволит обеспечить транспортную доступность строящихся жилых кварталов в Адмиралтейском районе", — рассказали в Смольном.

Подрядчик также помимо укладки дорожного полотна, должен будет обустроит инженерные сети, установить дорожные знаки и выполнить дорожную разметку и благоустройство.