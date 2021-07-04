Иностранные фанаты решили освежиться прыжком с Банковского моста

В Петербурге победу своей сборной в 1/4 финала решили отпраздновать Испанские болельщики. Прохожие стали свидетелями, как иностранные гости развлекаются на Банковском мосту. На видео, которое снял очевидец, видно, как молодой человек прыгает ногами вниз в канал Грибоедова под громкие аплодисменты своих друзей. Болельщик начинает барахтаться в канале, ведь ем навстречу плывут прогулычные катера и теплоходы.

Фанат остановил движение водного транспорта. Капитан судна хотел помочь молодочу человеку, но из-за языкового барьера они друг друга не поняли.

В происшествии никто не пострадал. Испанец добрел до лестницы в доль гранитной стены. Движение катеров и теплоходов возобновилось.