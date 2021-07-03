Дизельный проезд будет расширен до четырех полос

В Московском районе города на месте технической дороги появится отремонтированная проезжая часть. Движение по расширенному Дизельному проезду губернатор Петербурга поручил открыть в 2022 году, на год раньше ожидаемого.

Протяжённость Дизельного проезда составляет 1,3 километра. Некоторые участки осенью и весной затапливает. Изначально дорога строилась как техническая и не была предназначена для регулярного движения транспорта.

"Когда-то это был технический проезд к железобетонному заводу. Мы решили построить эту дорогу для удобства жителей ЖК. Если путь существует, то его нужно привести в порядок. Приступим к строительству четырёхполосной дороги уже в этом году", — сообщил Беглов.

В марте 2021 года завершилась разработка проекта дороги. Предварительная стоимость работ составляет 433 миллиона рублей. Планируется полностью заменить покрытие, провести инженерные коммуникации, обустроить тротуары, установить освещение и дорожные знаки.