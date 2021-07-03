Губернатор Петербурга поручил начать благоустройство парка Авиаторов

В ходе рабочего визита в Московский район Петербурга Александр Беглов посетил парк Авиаторов. Губернатор поручил начать масштабное благоустройство исторического места. Завершить работы планируют до 2023 года.

"Надо делать красивый, современный парк, чтобы было удобно жителям. Тем более, что это историческое место", – рассказал Беглов.

Губернатор попросил поторопиться с подготовкой презентации проекта благоустройства парка, чтобы у петербуржцев было достаточно времени, чтобы высказать пожеланий и замечаний.

Для Петербурга парк имеет историческую ценность. Он появился в 1966 году на территории бывшего Корпусного аэродрома. В 1968 году в центре парка открыли памятник военным летчикам — самолет-истребитель МиГ-19. В этом году парк отмечает 55-летний юбилей.