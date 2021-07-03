Иностранным болельщикам напомнили, что они должны уехать из России до 12 июля

В МВД напомнили, что иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат УЕФА, обязаны покинуть Россию до 12 июля включительно, если у них нет обоснованных причин для дальнейшего пребывания. Если гости останутся, то их могут наказать в соответствии с действующими законами.

В ведомстве уточнили, что на болельщиков, приехавших в страну по FAN ID, указ Владимира Путина о мерах по урегулированию положения иностранцев в России на фоне COVID-19 не распространяется.

В апреле 2020 года вступил в силу указ президента России, который позволил всем иностранцам законно оставаться и работать в стране. Нарушители смогут урегулировать свой статус без санкций. Владимир Путин 16 июня подписал указ о продлении моратория на депортацию иностранцев из страны до 30 сентября