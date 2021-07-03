Выпускникам школы выдали аттестаты с ошибочным QR-кодом

В Калининском районе Петербурга выпускникам школы выдали недействительные аттестаты. В документе QR-код не совпадает с номером аттестата. Из-за этой ошибки выпускники не смогли подать документы в ВУЗ.

В администрации Калининского района проблему подтвердили. Из 43 выпускников правильный аттестат получил один. Документы пообещали заменить на следующей неделе.

"Этот технический сбой никак не повлияет на их поступление в вузы. Но тем не менее мы приносим свои извинения за то, что ребятам пришлось поволноваться. У нас 43 ребёнка на выпуске было в этой школе, первому мальчику с фамилией на А. присвоили QR-код, проверили, всё было хорошо, и дальше стали присваивать эти коды каждому аттестату", — рассказали в пресс-службе Калининского района.

QR-коды в аттестатах впервые ввели в этом году. Каждое учебное заведение должно самостоятельно присваивать документу код с помощью специальной программы.