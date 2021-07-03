25 Петербургских предприятий будут бороться за премию правительства

В конкурсе на соискание премии Правительства РФ в области качества в 2021 году принимают участие 25 компаний из Петербурга. Как сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, особо активно проявили себя компании малого бизнеса. От организаций сферы образования, легкой промышленности, организации сферы услуг, научно-производственной деятельности и здравоохранения поступило 22 заявки. Из Москвы на премии претендуют 46 предприятий.

"Петербург – один из крупнейших индустриальных центров не только России, но и Европы. Ежегодно у нас производится промышленных товаров на 2 триллиона рублей. Город заинтересован в продвижении своих брендов", – рассказал председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

Конкурсанты премии смогут получить независимую оценку внутренних бизнес-процессов и советы по их улучшению. Каждое предприятие сможет наладить системы, оптимизировать производство, повысить уровень удовлетворённости персонала и потребителей, а также качества продукции или оказываемых услуг.

Лауреаты конкурса станут известны после выхода постановления Правительства РФ о присуждении премий.