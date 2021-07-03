Бизнесмена оштрафовали за публичную любовь к шаверме

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оштрафовал молодого бизнесмена за незаконную вывеску с текстом "Я люблю шаверму". Как сообщается в решении, опубликованном на сайте суда 1 июля, любителем шавермы оказался 23-летний Кристиан Табакарь.

В апреле молодой человек разместил вывеску над своим заведением на Большой пушкарской 1/8. Однако установка новой конструкции оказалась не согласована с администрацией.

За самовольную конструкцию ему вручили протокол по статье 14.37 КоАП — «Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции». Теперь предприниматель должен оплатить штраф в размере 3000 рублей и демонтировать вывеску.