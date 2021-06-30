Прокуратура начала проверку по факту очередей в Пулково

Петербуржцы пожаловались на столпотворение в аэропорту Пулково. Местные жители и туристы были вынуждены стоять близко друг к другу в закрытом помещении в связи с задержками на регистрации. Очереди образовали накануне, и об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Информацию подтвердили в воздушной гавани сегодня, 30 июня. По факту жалоб горожан Городская Прокуратура начала проверку. На данный момент в аэропорту все работает в штатном режиме.

Напомним, горожане жаловались на опоздания на рейсы и несоблюдение антиковидных мер из-за возникшей очереди на регистрацию. Пресс-служба аэропорта назвала причину случившегося - пиковый период перевозок и задержка некоторых рейсов.