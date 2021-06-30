Основателя ГК "Единые решения" Владимира Артеева приговорили к четырем годам тюрьмы

Петербургский суд вынес решение по делу Владимира Артеева, основателя ГК "Единые решения". Заседание суда состоялось в среду, 30 июня. В результате Куйбышевский районный суд приговорил бизнесмена к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщается в объединенной пресс-службы судов города.

По решению суда Владимира Артеева признали виновным в особо крупных хищениях. В результате был удовлетворен правительственный иск на сумму в 401 миллион рублей, а подсудимого отправили в заключение на 4 года.

При этом известно, что Артеев признал свою вину в полном объеме. В связи с этим подсудимого освободили от ответственности за передачу взяток сотрудникам городского комитета по строительству.