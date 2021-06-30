В Петербурге откроют три новых пункта по выдаче свидетельств о смерти

В Петербурге откроют дополнительные пукнты по выдаче свидетельств о смерти в отделах ЗАГС Невского (Народная улица 2), Калининского (улица Верности 4а) и Красносельского (улица Доблести 36) районов. Как сообщает пресс-служба комитета по делам записи актов гражданского состояние, такое решение было принято, чтобы избежать большого скопления граждан.

"В интересах граждан и с целью соблюдения социальной дистанции Комитет по делам ЗАГС предоставляет возможность зарегистрировать акт гражданского состояния о смерти дополнительно в трёх отделах", - говорится в сообщении.

Для регистрации актов в каждом отделе будет выделен один специалист. Прием граждан продлится до 15 июля включительно.

Полный список отделов указан на сайте "Ритуальных услуг".