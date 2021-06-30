  • 30 Июнь 2021
USD 01.07.2021 72.7234 +0.3511
USD ММВБ 15:25 72.9859  
EUR 01.07.2021 86.5118 +0.3092
EUR ММВБ 15:25 86.7202  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге откроют три новых пункта по выдаче свидетельств о смерти

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

С 1 июля в трех районах города откроют временные пункты регистрации акта гражданского состояния о смерти. Нововведение было принято в интересах граждан.

В Петербурге откроют дополнительные пукнты по выдаче свидетельств о смерти в отделах ЗАГС Невского (Народная улица 2), Калининского (улица Верности 4а) и Красносельского (улица Доблести 36) районов. Как сообщает пресс-служба комитета по делам записи актов гражданского состояние, такое решение было принято, чтобы избежать большого скопления граждан.

"В интересах граждан и с целью соблюдения социальной дистанции Комитет по делам ЗАГС предоставляет возможность зарегистрировать акт гражданского состояния о смерти дополнительно в трёх отделах", - говорится в сообщении. 

Для регистрации актов в каждом отделе будет выделен один специалист. Прием граждан продлится до 15 июля включительно. 

Полный список отделов указан на сайте "Ритуальных услуг". 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский
    24.06.21
    Уже не за горами продажи нового поколения Креты
    21.06.21
    Цикл посткарантинных встреч с бизнессом: туристический, отельный и ресторанный бизнес Петербурга
    18.06.21
    II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге
    09.06.21
    Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах
    03.06.21
    Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности
    31.05.21
    Металлопрокат в Москве: где найти надежного поставщика

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram