Для очного обучения студентам понадобится сертификат о вакцинации

Петербургским университетам рекоммендовали перейти на смешанный формат учебы в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в городе. Так, с сентября к очному формату обучения допустят только студентов, имеющих сертификат о вакцинации или документы о наличии антител. Об этом сообщает Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заседание состоялось 29 июня, во вторник. В ходе него обсудили возможность остаться на очном обучении студентов, предоставивших документы по противопоказаниям к прививке. При этом отдельным для обсуждения стал вопрос о допуске в общежития.

"Решения о вакцинации несовершеннолетних учащихся со стороны соответствующих ведомств еще не принято", - отметил Демидов