В Петербурге увеличивают отделы регистрации смертей

В нескольких районах Петербурга откроют три дополнительных отдела регистрации смертей. Данная мера поможет избежать большого скопления горожан. Новые участки появятся в Невском, Красносельском и Калининском районах. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния.

«Мы открываем новые пункты, чтобы избежать уже существующих очередей. На улице Достоевского, 9, действительно немало людей присутствуют, и, чтобы просто разграничить потоки, было принято решение дополнительно открыть пункты в черте города», — отметили в ведомстве.

Известно, что отделы начнут работу с 1 июля. После 15 числа участки могут закрыть, либо при необходимости оставить.