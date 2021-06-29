Беглов оправдал проведение “Алых парусов” в очном формате

После проведения праздника “Алые паруса” в обществе появились критики, которые были недовольны тем, что заболеваемость коронавирусом растет, а праздник не отменили. Ситуацию во вторник, 29 мая, прокомментировал губернатор города Александр Беглов.

"Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали", – сказал градоначальник.

При этом Беглов напомнил, что в ночь на 26 июня были соблюдены требования Роспотребнадзора по недопуску сопровождающих и обычных прохожих.