За минувший год в Петербурге выросло количество самозанятых

В Петербурге подвели итоги года по росту безработицы и дефициту кадров. Согласно данным за исследованный период, 64 тысячи петербуржцев получили статус самозанятых. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

С соответствующим докладом градоначальник выступил в рамках обсуждения указа президента об определении нового перечня показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ.

Кроме того, Беглов отметил, что за 2020 год в городе выросли показатели по уровню прожиточного минимума и уровню доступности жилья, а также лидируют показатели образования.