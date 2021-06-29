Электрички, ехавшие из Луги в Петербург, опоздали почти на полтора часа

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) сообщили, что электрички, которые ехали из Луги, прибыли в Санкт-Петербург с опозданием — от 15 до полутора часов. По словам пассажиров, причиной задержки поездов стали упавшие на пути деревья.

«В связи с неисправностью устройств электроснабжения на участке между станциями Сиверская и Строганово Октябрьской железной дороги была допущена задержка движения поездов, курсирующих на направлении Санкт-Петербург — Луга», — сообщили на официальном сайте ОЖД.

Также в пресс-службе ведомства уточнили, что в Северную столицу опоздало 6 электричек.