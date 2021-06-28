Песков дал комментарий по поводу проведения «Алых парусов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что праздник выпускников «Алые паруса» прошел в соответствии с рекомендациями санитарных властей.

«Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге – и они реализовались на месте», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос журналистам по поводу того, кто будет нести ответственность, если после такого массового мероприятия начнется вспышка коронавируса.

Также пресс-секретарь добавил, что никаких запретов на проведение крупных мероприятий нет.