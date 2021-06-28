Суд Петербурга оштрафовал киностудию «Ленфильм» за плохое состояние здания

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей киностудию «Ленфильм» за плохое состояние здания.

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили, что к ответственности киностудию привлекли за комплекс зданий Г.А.Александрова, находящегося на Каменностровском проспекте, 10.

В прошлом году проверяющие установили, что на фасаде здания были замечены сколы, трещины, а на некоторых карнизах обнажилась кирпичная кладка. Также на зданиях театра и ресторана начал расти трава. Кроме того, проверяющие впали в недовольство, из-за располагающихся кондиционерах на здании.