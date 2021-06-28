Сотрудники ККИ провели рейды в организации по выявлению ковид-нарушений

В пресс-службе комитета по контролю за имуществом сообщили, что за прошедшую неделю сотрудники ведомства проверили 479 организаций Санкт-Петербурга, в которых проверяли соблюдение противоэпидемиологических мер. В результате проверок было выявлено 80 нарушений.

Рейды проходили с 21 по 25 июня в 13 районах города. Были проверены рестораны, парки аттракционов, хостелы, бары, автомастерские, кальянные, а также другие сферы общественной деятельности и предоставления услуг.

Также специалисты отметили, что в большинстве случаев антиковидные меры соблюдаются, но в некоторых персонал пренебрегает указаниями, нарушая масочный режим и не соблюдая дистанцию.