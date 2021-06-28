Профессор петербургского политеха вызвал скорую из-за проблем с сердцем, но так и не дождался

Юрий Бахрамов, 86-летний пенсионер и профессор СПбПУ, из-за проблем с сердцем решил вызвать скорую помощь. Однако врачи так и не доехали до больного.

В воскресенье, 27 июня, с утра Бахрамов почувствовал дискомфорт в области сердца. Пенсионер попытался немного исправить ситуацию и решил принять таблетку, а после решил вызвать скорую помощь.

Однако спустя полтора часа медики так и не приехали. У Бахрамова началась мерцательная аритмия. После пенсионер снова позвонил диспетчеру. Та в свою очередь успокоила мужчину, и вновь пообещали приезд скорой помощи, но через такое же время ситуация не поменялась.

Данную ситуацию будет проверять комитет по здравоохранению.