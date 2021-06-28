Подводная лодка «Магадан» отправилась в Балтийское море для прохождения ходовых испытаний

В Министерстве обороны России в воскресенье, 27 июня сообщили, что дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Магадан» вышла из Северной столицы в акваторию Балтийского моря для прохождения заводских ходовых испытаний. В Минобороны отметили, что мероприятия будут проводиться в течение 20 дней.

Отметим, что «Магадан» — третья подводная лодка серии, строящейся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота РФ. Судно было спущено на воду 26 марта 2021 года в высокой степени готовности — 91%.

Подводные лодки проекта 636.3 оснащены крылатыми ракетами «Калибр», разработчиками которых являются АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ОКБ «Новатор».