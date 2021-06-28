Иммунолог уверяет, что празднование «Алых парусов» не отразится на эпидемиологической обстановке города

В Санкт-Петербурге 25 июня прошел праздник всех выпускников «Алые паруса». Мероприятие получилось с большим размахом и огромным количеством людей. На Дворцовой площади собралось около 30 тысяч человек. Ранее сообщалось, что проведение праздника будет проходить с соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Однако большая часть находящихся на празднике петербуржцев была либо без масок, либо с масками, но на подбородке. В связи с этим многие звезды выразили свое недовольство. Среди них оказались дрессировщик Эдгард Запашный, Анастасия Волочкова и другие.

Владислав Жемчугов, врач-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям, сообщил, что проведение «Алых парусов» никак не отразится на эпидемиологической ситуации в Северной столице.

«Я думаю, что проведение "Алых парусов" не очень сильно отразится на эпидемиологической ситуации. Это было на улице, был ветер. Там было трудно получить заражающую дозу», — заявил медик.

Также Жемчугов добавил, что большую дозу вируса могли получить только те люди, которые обнимались или целовались. Чтобы заразиться нужно получить немаленькую заражающуюся дозу, а «на ветру это невозможно».