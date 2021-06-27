Вице-губернатор Петербурга Бельский обсудил с молодежью вопросы безработицы и развития киберспорта

В Санкт-Петербурге накануне Дня молодежи прошел открытый диалог в современном пространстве «Просто». Разговор состоялся между вице-губернатором Северной столицы Александром Бельским и молодежью.

В Смольном сообщили, что на встрече с молодыми петербуржцами обсуждались разные вопросы: от ситуации по безработице среди молодежи до развития киберспорта в Петербурге.

В ходе разговора стало ясно, что юных жителей города на Неве волнуют укрепление межнациональных отношений среди студентов, поддержка проектной деятельности, а также создание условия для развития идей по улучшению жизни Петербурга и поддержки проектной деятельности.