Петербурженка станцевала стриптиз под дождем на улице, используя при этом дорожный знак

В Санкт-Петербурге в ночь после празднования «Алых парусов» жительница Северной столицы весьма необычным образом начала «отмечать» начало ливня после долгой жары в городе. Девушка сняла с себя всю одежду и начала танцевать стриптиз, но вместо шеста использовала дорожный знак.

Инцидент произошел в Петроградском районе города. Стриптиз снял один из очевидцев и выставил это видео в Instagram. Однако видео не может быть выложено полностью из-за этических соображений.

Также автор ролика отметил, что, скорее всего, его публикацию заблокирует социальная сеть, однако тот написал, что «Инста, но это жизнь».