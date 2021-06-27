Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем молодежи

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с Днем молодежи, а также рассказал о достижениях молодого поколения.

Беглов сообщил, что доля молодых исследователей выросла с 36,5% до 44,8% за последние десять лет. Только за прошлый год петербургская молодежь получила 13% от общего числа грантов президента России для молодых российских ученых.

«Ребята активно помогают ветеранам, инвалидам, занимаются поисковой работой, достойно представляют наш город в престижных соревнованиях. Петербургские добровольцы достойно проявили себя во время пандемии COVD-19», — отметил градоначальник.

Кроме того, Беглов пожелал молодежи города на Неве новых успехов, побед и свершений.