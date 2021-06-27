На территории Гостиного двора открыли «Двор Гостинки»

В Санкт-Петербурге на внутренней территории Большого Гостиного двора появилось новое общественное пространство — «Двор Гостинки». Открытие состоялось в субботу, 26 июня. Также сообщается, что пространство будет расширяться в течение лета и будет благоустроено для удобства граждан.

Кроме того, организаторы сообщают, что для того, чтобы попасть на территорию необходимо выйти на Садовую улицу и дойти по ней до середины Гостиного двора. Попасть в само пространство нужно через арку.

«Двор Гостинки» находится по адресу Садовая улица, 17.

Отметим, что общественные пространства в Северной столице появляются в труднодоступных ранее для местных жителей местах.