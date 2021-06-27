В конце июня петербуржцы начали выбрасывать из дома новогодние ёлки

Облысевшие остатки нового года обнаружили во Фрунзенском районе Петербурга вчера, в субботу, 26 июня.
"На Бухарестской сдался последний герой и наконец вынес елочку на мусорку!" - пошутили горожане.
© Фото: pixabay.com
К концу июня кто-то из в Петербурге решил наконец-то вынести новогоднюю ёлку.
Облысевшие остатки нового года обнаружили во Фрунзенском районе Петербурга вчера, в субботу, 26 июня.
"На Бухарестской сдался последний герой и наконец вынес елочку на мусорку!" - пошутили горожане.
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