В Петербурге неравнодушные спасли собаку, запертую в машине под солнцем на несколько часов

Неравнодушные горожане Санкт-Петербурга заметили автомобиль, который был оставлен на проезжей части в Невском районе города. В салоне машины сидела собака.

Машина была замечена на Народной улице вчера, в субботу, 26 июня.

Очевидец ситуации выложил в социальной сети "Вконткте" пост, в котором рассказал, что машина стоит под прямыми лучами солнца уже около 6 часов. Также он поделился, что на место прибывали сотрудники полиции. Сотрудники правоохранительных органов сделали несколько фотоснимков, а затем уехали.

В комментариях под постом обеспокоенному гражданину посоветовали позвонить спасателям и даже разбить стекло, достать животное и уйти с ним.

Позже под постом рассказали, что собаку удалось спасти из машины. Домашнее животное забрала хозяйка, рассказав, что ночью на этой машине уехал сожитель.