В Петербурге неравнодушные спасли собаку, запертую в машине под солнцем на несколько часов

Неравнодушные горожане Санкт-Петербурга заметили автомобиль, который был оставлен на проезжей части в Невском районе города. В салоне машины сидела собака.
Машина была замечена на Народной улице вчера, в субботу, 26 июня.
В комментариях под постом обеспокоенному гражданину посоветовали позвонить спасателям и даже разбить стекло, достать животное и уйти с ним.
Позже под постом рассказали, что собаку удалось спасти из машины. Домашнее животное забрала хозяйка, рассказав, что ночью на этой машине уехал сожитель.