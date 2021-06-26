Двух петербургских выпускников лишили официального вручения аттестатов из-за шорт

В одной из школ Петербурга выпускникам отказались выдавать аттестаты, выгнав их из помещения из-за непристойного вида. Мальчики были в шортах, что руководство учебного заведения расценило как неуважение к гимну, который исполняется в момент вручения аттестатов. Об этом сообщается в сообществе "Санкт-Петербург Live" в социальной сети "ВКонтакте".

Об инциденте стало известно от выпускников 631-й гимназии. 26 июня, в субботу, церемония вручения проходила в непроветриваемом помещении в аномальную жару. Педагоги и руководство гимназии было недовольно, что двое выпускников не пришли в официальных костюмах.

«Им было сделано замечание, что это эпатажно и не совсем воспитанно приходить на официальное государственное мероприятие, где исполняется гимн», — сообщила директор гимназии Топунова.

После завершения официальной части выпускники получили аттестаты в неформальной обстановке.