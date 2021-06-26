Под Петербургом устроили заплыв на резиновых женщинах

Петербуржцы выбрали интересный способ провести субботу. 26 июня некоторые горожане участвовали в заплыве на резиновых женщинах. У мероприятия был даже слоган: «Резиновая женщина — это не более чем средство передвижения!». Об этом сообщает “МК в Питере”.

Известно, что у поклонников необычного соревнования был долгий перерыв, так как последний раз заплыв проходил в 2012 году. В этот раз до Лосево, где состоялся заплыв по реке, участники добирались на велосипедах. Автомобилисты, проезжавшие мимо, были удивлены. увидев колонну велосипедистов, у каждого из которых за спиной сидит резиновая женщина.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о велоколонне с надувными женщинами.