Ближайшие два дня в Петербург вернется аномальная жара

Петербуржцы получили несколько дней “отдыха” под проливными дождями, однако в ближайшие два дня в город вернется аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России

Так, 27 и 28 июня в Петербурге ожидается температура до +32 градусов. При этом возможны ливни и грозы, однако пожароопасность по-прежнему высокая. В связи с этим в МЧС предупреждают горожан и жителей Ленобласти о нежелательных “вылазках” в лес.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», аномальная жара вернется и закрепится в городе на неделе. Однако новых температурных рекордов пока не ожидается.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил об утреннем сильном ливне, накрывшем почти все районы города.