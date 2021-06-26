Финны назвали ресторан, где фанаты заразились COVID-19

Ведомство здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии предположительно выяснило, где именно подхватили вирус футбольные фанаты, которые приезжали на матч сборной Финляндии, проходивший в Петербурге в рамках Чемпионата Европы по футболу.

Тогда среди фанатов выявили 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а 26 июня тесты выявили еще у 40 человек новый индийский штамм. По версии представителей Финляндии, финны заразились в ресторане Alpenhaus, который находится на Крестовском острове около стадиона “Санкт-Петербург”.

Для Финляндии показатель в 120 заболевших крайне высокий, так как суточный прирост обычно составляет не более 100 человек.