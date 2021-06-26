Петербург примет “Гран-при России” в 2023 году

В Северной столице состоится «Гран-при России». Гонки будут проходить с 2023 года на автодроме «Игора Драйв». Об этом сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

«Мы с нетерпением ждем гонок в этом потрясающем месте, где находятся десять профессиональных трасс для гонок и тестов на площади примерно 100 гектаров”, - отметили представители “Формулы-1”.

Известно, что “Игора Драйв” находится в 54 километрах от Петербурга. Автодром в минувшем году получил лицензию FIA Grade 1. В связи с этим в “формуле-1” сказали, что в ближайшие месяцы предоставят информацию о гонках.

Ранее гонки проходили в Сочи с 2014 года.