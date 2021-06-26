На Новоприозерском шоссе заметили велосипедистов с резиновыми женщинами

В Петербурге заметили необычных спутниц у велосипедистов на Новоприозерском шоссе. Каждый участник велоколонны вез за плечами по одной резиновой женщине. Кадры с трассы опубликовали очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Информация об этом появилась в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.

«Лишенные женской ласки велосипедисты притормозили поток машин на Новоприозерском шоссе», — подписал кадры автор.

Позже удалось выяснить, что в Ленинградской области в Лосево пройдет ежегодный сплав на резиновых женщинах по порогам. Вероятно, участники добирались до места на велосипедах.