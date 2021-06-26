Метеорологи обещают теплое лето с кратковременными дождями

В Петербурге ожидается спад жары к началу новой недели. При этом сильного похолодания не будет. На следующей недели в Петербург придут кратковременные дожди, однако они ожидаются только к концу недели. При этом к этому времени температура вновь поднимется до +28 градусов. Об этом сообщает Юрий Куткевич, заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета.

Согласно прогнозу, аномальная жара покинет Петербург, однако тепло все равно останется в городе. На неделе средняя дневная температура составит +25 градусов, однако к концу следующей недели поднимется вновь до +28 градусов.

“В целом нас ожидает благоприятное лето”, — отметил специалист.